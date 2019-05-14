Адвокат Мамаева: Павел будет готов продолжать карьеру после выхода из тюрьмы

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Мамаева, рассказал, сможет ли футболист продолжить карьеру после выхода из тюрьмы.
«Конечно. Травм у него нет, возраст позволяет играть еще как минимум пять лет.
Для того чтобы держать себя в форме, в колонии, конечно, будет больше условий, чем в СИЗО. Хотя требуется специальное спортивное питание и другой график тренировок. Доступ к спортзалу зависит от условий в той или иной колонии.
Участие в спортмассовых мероприятиях поможет ли выйти по УДО? Это, безусловно, может быть засчитано, как и любая другая положительная характеристика. У него уже есть благодарственное письмо начальника изолятора Бутырки за ту игру», - цитирует Бушманова «Собеседник».
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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