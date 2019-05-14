Юрист – о наказании Кокорина и Мамаева: Это не первая показуха в нашем государстве

Юрист Наталья Михайлова прокомментировала решение суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Народу это нужно для квоты доверия власти, поэтому такие шоу у нас практикуются часто. Вспомнить хотя бы Мару Багдасарян. Сомневаюсь, что это может хоть как-то повлиять на публичные личности.
Это не первая показуха в нашем государстве и не последняя. Люди любят такие «порки». Впоследствии адвокаты могут обжаловать приговор в апелляционной, кассационной или надзорной инстанциях даже спустя большое количество времени. Срок им могут уменьшить, и футболистов выпустят на свободу. Я и не сомневаюсь, что так и будет. Если бы осужденные не были известными футболистами, то и адвокатов у них дорогих не было бы, такую шумиху не раздували бы. Вынесли бы по-тихому приговор по делу, как это часто бывает, да и все», - цитирует юриста «Собеседник».
8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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