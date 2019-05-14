Сальваторе Боккетти: Лично я очень благодарен Измайлову и Родионову

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти высказался об изменениях в руководстве клуба.
26 апреля после поражения от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги «Спартак» объявил об уходе со своих постов по окончании сезона вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родинова.
– Это решение президента клуба, – сказал 32-летний итальянец в интервью «БИЗНЕС Online». – Лично я им очень благодарен, у меня с каждым хорошие отношения. Они всегда могли выслушать и всегда помочь. Я только могу пожелать им успехов в будущем.
– До конца сезона команде предстоит сыграть еще два матча. Но сейчас можно ли подвести какие-то краткие итоги по этому году?
– Всегда тяжело, когда по ходу сезона в команде меняется главный тренер. Мы начинали с (Массимо) Каррерой, потом был (Рауль) Рианчо. Думаю, что мы недобрали свои очки. Сейчас мы на четвертом месте. Надо выиграть эти две игры, чтобы попасть в еврокубки. Я считаю, что у нас не очень хорошо получилось в первой части сезона. Кроме двух-трех игр, во второй части сезона мы неплохо поработали.
За два тура до окончания чемпионата «Спартак» занимает четвертое место, отставая на четыре очка от «Краснодара» и опережая на одно ЦСКА и «Арсенал». В двух оставшихся матчах сезона красно-белые сыграют в гостях с «Крыльями Советов» (18 мая) и «Оренбургом» (26 мая).
Ожидается, что о новых назначениях в руководстве «Спартака» будет объявлено во вторник по итогам заседания совета директоров клуба.
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