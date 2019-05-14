Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Шесть бутылок газировки и просроченные дрова. Блог хоккейного болельщика Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.

Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым? В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.

Андрей Пятницкий: Фернандо в роли «десятки» – хорошая задумка Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением об игре бразильского опорного полузащитника красно-белых на позиции под нападающими.

Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем В субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.

«Я – лесбиянка, к Кокорину влечения не испытывала» Что говорила на суде по делу Мамаева и Кокорина Екатерина Бобкова – свидетель, выпавшая из окна и впавшая в кому.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока ноль За три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.