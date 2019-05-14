Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 10:32ФутболСметанникова Дарья

Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ

«Зенит» в воскресенье обыграл ЦСКА (3:1) в домашнем матче 28-го тура российской премьер-лиги.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком тура РПЛ. На счету форварда три результативные передачи в матче с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, Дзюба набрал 22 399 голосов (74%).

В нынешнем сезоне форвард провел за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач.

Напомним, что «Зенит» обеспечил себе чемпионство за три тура до конца турнира.

20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
13/05 23:41Хоккей
Шесть бутылок газировки и просроченные дрова. Блог хоккейного болельщикаУникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
13/05 19:45Футбол
Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.
13/05 21:40Футбол
Андрей Пятницкий: Фернандо в роли «десятки» – хорошая задумкаБывший полузащитник «Спартака» поделился мнением об игре бразильского опорного полузащитника красно-белых на позиции под нападающими.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
14/05 02:00Футбол
«Я – лесбиянка, к Кокорину влечения не испытывала»Что говорила на суде по делу Мамаева и Кокорина Екатерина Бобкова – свидетель, выпавшая из окна и впавшая в кому.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
13/05 22:29Хоккей
Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока нольЗа три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
13/05 14:09Футбол
Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФВо вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
14/05 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколенияОбозреватель «Советского спорта» – о чемпионстве «Зенита», чистке в «Спартаке», успехе «Краснодара» и скрытом герое Тулы Гураме Аджоеве.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
13/05 21:08Футбол
«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство ФедунаМногих этот текст возмутит, но постоянный негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером, игроками и всем на свете, нашего автора уже достал! И не только его…
13/05 16:35Футбол
«97 очков «Ливерпуля» – великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛВторое подряд чемпионство «Ман Сити» восхищает не меньше, чем игра «Ливерпуля», который отстал от команды Хосепа Гвардиолы на очко и имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
14/05 09:15Хоккей
«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передачаВладимир Тарасенко отдал голевую передачу.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
Новости
10:57 Футбол Денис Попов: ЦСКА вполне по силам завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов
10:52 Футбол Младен Кашчелан: Никто не ожидал, что «Тамбов» пробьется в РПЛ
10:51 Футбол СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан
10:44 Футбол Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» на правах аренды
10:36 Футбол Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)
10:32 Футбол Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ
10:32 Футбол Сальваторе Боккетти: Лично я очень благодарен Измайлову и Родионову
10:29 ММА 51-летний мексиканский рестлер умер во время поединка (видео)
10:25 Хоккей Трой Стечер: Атмосфера на матче со Словакией была невероятная, хотя и враждебная
10:23 Футбол Юрист – о наказании Кокорина и Мамаева: Это не первая показуха в нашем государстве
10:20 Футбол Адвокат Мамаева: Павел будет готов продолжать карьеру после выхода из тюрьмы
10:16 Футбол Роман Широков: «Зениту» не хватает игрока в центре, кто мог бы сам обыграть и отдать
10:03 Хоккей Микс Индрашис: Латвия может победить и Россию, и Чехию, и Швецию
09:55 Футбол Роман Широков: Странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть
09:48 Футбол Александр Анюков: Надо реально смотреть на вещи – не буду же я еще десять лет играть
09:41 Футбол «Кельн» сменил тренера после возвращения в бундеслигу
08:58 Посольство РФ свяжется с чешской полицией по делу Бобковой
07:42 Хоккей Два защитника сборной Канады получили травмы в матче со Словакией
06:57 Футбол Лучано Спаллетти: У нас возникли трудности, чтобы оформить победу
06:44 Футбол «Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» в случае выхода в премьер-лигу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика