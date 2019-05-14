Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком тура РПЛ. На счету форварда три результативные передачи в матче с ЦСКА.
Как сообщает пресс-служба РПЛ, Дзюба набрал 22 399 голосов (74%).
В нынешнем сезоне форвард провел за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач.
Напомним, что «Зенит» обеспечил себе чемпионство за три тура до конца турнира.
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