Валерий Гладилин: Для «Спартака» нет никакой разницы, четвертое место или пятое

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал борьбу команды за еврокубки по итогам нынешнего сезона.
«Теперь все зависит только от «Спартака», но в принципе, нет никакой разницы, займет команда четвертое место или пятое - это Лига Европы. Если выиграть два матча, и случится осечка у «Краснодара», то есть шанс на третье место, которое дает право играть в квалификации Лиги чемпионов. Это было бы для «Спартака» лучшим результатом. Даже идеальным. Именно такая задача должна сейчас стоять перед командой.
Думаю, что у «Оренбурга» «Спартак» выиграет, потому что ему уже ничего не нужно, а вот у «Крыльев» может быть серьезный расклад – они борются с «Динамо» за то, чтобы избежать зоны стыковых матчей. В матче с самарцами «Спартак» может и не выиграть», - цитирует Гладилина «Евро-футбол».
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