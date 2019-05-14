Валерий Гладилин: Для «Спартака» нет никакой разницы, четвертое место или пятое - Советский спорт
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14 мая 2019 11:08ФутболСметанникова Дарья

Валерий Гладилин: Для «Спартака» нет никакой разницы, четвертое место или пятое

«Спартак», набрав 46 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ после победы над «Уфой» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал борьбу команды за еврокубки по итогам нынешнего сезона.

«Теперь все зависит только от «Спартака», но в принципе, нет никакой разницы, займет команда четвертое место или пятое - это Лига Европы. Если выиграть два матча, и случится осечка у «Краснодара», то есть шанс на третье место, которое дает право играть в квалификации Лиги чемпионов. Это было бы для «Спартака» лучшим результатом. Даже идеальным. Именно такая задача должна сейчас стоять перед командой.

Думаю, что у «Оренбурга» «Спартак» выиграет, потому что ему уже ничего не нужно, а вот у «Крыльев» может быть серьезный расклад – они борются с «Динамо» за то, чтобы избежать зоны стыковых матчей. В матче с самарцами «Спартак» может и не выиграть», - цитирует Гладилина «Евро-футбол».

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