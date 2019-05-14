Дмитрий Пятибратов: Уверен, что работа над усилением «Сочи» уже ведется - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 11:25ФутболСметанникова Дарья

Дмитрий Пятибратов: Уверен, что работа над усилением «Сочи» уже ведется

«Сочи» и «Тамбов» досрочно стали обладателями двух прямых путевок в РПЛ по итогам текущего сезона.

Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Пятибратов рассказал о команде, которая впервые выступит в российской премьер-лиге.

«Эта команда ранее называлась «Динамо» Санкт-Петербург, она в полном составе — с главным тренером, со всем менеджментом — перебралась в Сочи, где созданы прекрасные условия для развития футбола. «Сочи» — команда с очень амбициозным руководством, которое получило поддержку в том числе и от администрации города. На данный момент подопечные Точилина показывают лучшую игру в ФНЛ, что стало возможным благодаря грамотному, точечному усилению команды перед сезоном.

Финансирование основное идет за счет Бориса Ротенберга, но если даже взглянуть на официальный сайт, то можно увидеть, что уже достаточно много организаций, структур, которые сотрудничают с клубом. Плюс, в связи с выходом в высшую лигу, стоит ожидать дополнительные финансовые вливания со стороны. Все-таки РПЛ требует больших денег.

Конечно же, будет усиление. Уверен, что работа над этим уже ведется. Причем будут усиления как именами, известными широкой публике, так и молодыми футболисты, голодными до игр, мечтающими проявить себя в РПЛ», - цитирует Пятибратова «Евро-футбол».

14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
14/05 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколенияОбозреватель «Советского спорта» – о чемпионстве «Зенита», чистке в «Спартаке», успехе «Краснодара» и скрытом герое Тулы Гураме Аджоеве.
14/05 09:00Хоккей
Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
13/05 22:20Хоккей
Александр Кожевников: Овечкин забьет в важных матчахДвукратный олимпийский чемпион ответил на злободневные вопросы, которые поставил матч ЧМ-2019 Россия – Чехия.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
13/05 16:35Футбол
«97 очков «Ливерпуля» – великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛВторое подряд чемпионство «Ман Сити» восхищает не меньше, чем игра «Ливерпуля», который отстал от команды Хосепа Гвардиолы на очко и имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
13/05 07:00Хоккей
Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/05 14:09Футбол
Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФВо вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/05 20:56Хоккей
Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду?Нашему автору не понравилось, что Овечкин не забил ни разу за три игры, и он накатал провокационную колонку, в которой сравнил игру Александра Овечкина в НХЛ и за сборную. И пришел к неутешительным выводам.
14/05 00:00Хоккей
Канада еле унесла ноги от словаков. Это какое-то безумие!Финляндия в овертайме уступила американцам, а канадцы и словаки на двоих забросили 11 шайб. В эти минуты рыдает вся Словакия – узнайте, почему.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
13/05 19:45Футбол
Красно-белый по фамилии Плеймейкер. Станет ли Фернандо новым Титовым?В последних матчах Олег Кононов активно использует опорника Фернандо на позиции под нападающими. Вспоминаем предыдущих «десятых номеров» красно-белых и оцениваем перспективы бразильца в этом амплуа.
Новости
12:14 Футбол Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
12:10 Волейбол Россиянин Тарасов продолжит карьеру во французском клубе по совету Алекно
12:00 Футбол Денис Глушаков: Сказали Измайлову, что нас не устраивает Каррера
11:57 Футбол Патрис Эвра: История «Манчестер Юнайтед» просто рухнула с приходом Санчеса
11:46 Футбол Сергей Шнуров: Решение по Кокорину и Мамаеву принято неспроста
11:40 Хоккей Виталий Давыдов: Овечкин – машина, которая обязательно поедет в плей-офф
11:34 Футбол Опубликована переписка Глушакова о том, как он сливал Карреру
11:32 Футбол Чешская полиция рассказал об обстоятельствах падения с балкона Бобковой
11:25 Футбол Дмитрий Пятибратов: Уверен, что работа над усилением «Сочи» уже ведется
11:11 Футбол Сальваторе Боккетти: На тренировках Кононова пытаемся играть низом и сохранять мяч
11:08 Футбол Валерий Гладилин: Для «Спартака» нет никакой разницы, четвертое место или пятое
10:57 Футбол Денис Попов: ЦСКА вполне по силам завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов
10:52 Футбол Младен Кашчелан: Никто не ожидал, что «Тамбов» пробьется в РПЛ
10:51 Футбол СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан
10:44 Футбол Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» на правах аренды
10:36 Футбол Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)
10:32 Футбол Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ
10:32 Футбол Сальваторе Боккетти: Лично я очень благодарен Измайлову и Родионову
10:29 ММА 51-летний мексиканский рестлер умер во время поединка (видео)
10:25 Хоккей Трой Стечер: Атмосфера на матче со Словакией была невероятная, хотя и враждебная
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика