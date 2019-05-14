Дмитрий Пятибратов: Уверен, что работа над усилением «Сочи» уже ведется «Сочи» и «Тамбов» досрочно стали обладателями двух прямых путевок в РПЛ по итогам текущего сезона.

Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Пятибратов рассказал о команде, которая впервые выступит в российской премьер-лиге.

«Эта команда ранее называлась «Динамо» Санкт-Петербург, она в полном составе — с главным тренером, со всем менеджментом — перебралась в Сочи, где созданы прекрасные условия для развития футбола. «Сочи» — команда с очень амбициозным руководством, которое получило поддержку в том числе и от администрации города. На данный момент подопечные Точилина показывают лучшую игру в ФНЛ, что стало возможным благодаря грамотному, точечному усилению команды перед сезоном.

Финансирование основное идет за счет Бориса Ротенберга, но если даже взглянуть на официальный сайт, то можно увидеть, что уже достаточно много организаций, структур, которые сотрудничают с клубом. Плюс, в связи с выходом в высшую лигу, стоит ожидать дополнительные финансовые вливания со стороны. Все-таки РПЛ требует больших денег.

Конечно же, будет усиление. Уверен, что работа над этим уже ведется. Причем будут усиления как именами, известными широкой публике, так и молодыми футболисты, голодными до игр, мечтающими проявить себя в РПЛ», - цитирует Пятибратова «Евро-футбол».