Сергей Шнуров: Решение по Кокорину и Мамаеву принято неспроста

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров прокомментировал решение суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Дрался ли я в баре? Конечно. По моим личным ощущениям, полтора года за драку, наверное, многовато. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил», - цитирует Шнурова «Чемпионат».
8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Они признаны виновными в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Напомним, что 8 октября 2018 года футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.
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