Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на совет директоров. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на совете будет избран новый генеральный директор клуба. Им может стать Томас Цорн. Кроме того, на совете ожидается назначение нового вице-президента.
26 апреля после поражения от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги «Спартак» объявил об уходе со своих постов по окончании сезона вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родинова.
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