«Ростов» обратился к главе департамента судейства РФС (видео) - Советский спорт
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14 мая 2019 12:58ФутболСметанникова Дарья

«Ростов» обратился к главе департамента судейства РФС (видео)

На официальном сайте клуб из Ростова-на-Дону выложил видео со спорными судейскими эпизодами в текущем чемпионате.

«Ростов» на официальном сайте обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

«Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (представлены на видео) и навести порядок в департаменте судейства.

ФК «Ростов» надеется, что оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе», - говорится в сообщении.

После 28 туров российской премьер-лиги «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. В оставшихся двух матчах РПЛ ростовчане сыграют с «Зенитом» (19 мая) и «Ахматом» (26 мая).

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