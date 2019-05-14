Сальваторе Боккетти: Некрасиво, когда кричат гадости про Глушакова

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти высказался о ситуации с критикой болельщиков в адрес капитана команды Дениса Глушакова.
– Конечно, это непросто, – приводит слова 32-летнего итальянца «БИЗНЕС Online». – Некрасиво, когда кричат гадости про него. Но вся команда поддерживает Дениса. Он наш друг, капитан команды. Мы не бросаем его в сложившейся ситуации. И точно также мы бы поддержали любого из игроков нашей команды.
– Вы уже давно в «Спартаке». Привыкли к большому вниманию со стороны болельщиков и СМИ? На футболистов психологически давит повышенное внимание?
– Для меня лично никаких проблем нет. Не могу сказать про других игроков. Да, про «Спартак» всегда больше пишут и больше говорят. Но я также был в «Милане». Там та же самая история: одна ошибка и ты на первой полосе всех газет на следующий день. Со временем прекращаешь обращать на это внимание. Я уже много лет играю, поэтому никакого давления не чувствую. Конечно, что-то может вызвать определенные эмоции. В этом плане молодым игрокам, наверное, чуть сложнее.
Напомним, фанаты «Спартака» устраивают акции протеста против Глушакова после увольнения бывшего главного тренера команды Массимо Карреры.
Во вторник телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись разговора Глушакова, в котором он рассказывает о ситуации в команде при итальянском тренере.
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