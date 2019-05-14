Правозащитник: Смешно говорить, что Кокорин и Мамаев попадут на УДО

Правозащитник Алексей Федяров объяснил, как, скорее всего, Александр Кокорин и Павел мамаев будут отбывать наказание. Ранее сообщалось, что футболистов могут этапировать с Ярославль.
«Никуда их не этапируют. Понятно, почему вынесен такой срок. На дворе май, они сейчас подадут апелляционные жалобы, которые в Москве рассматриваются от четырех до девяти месяцев.
До этапа просто не успеют досидеть. Смешно даже говорить о том, что они куда-то поедут, а тем более подадут на УДО», - цитирует Федярова сайт телеканала «360».
8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру и его брату Кириллу по полтора года, а Мамаеву и Александру Протасовицкому – 1 год и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Они признаны виновными в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Напомним, что 8 октября 2018 года футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.
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