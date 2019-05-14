Александр Егоров: Пенальти за игру рукой Ещенко не было - Советский спорт
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14 мая 2019 13:24ФутболЗибрак Артем

Александр Егоров: Пенальти за игру рукой Ещенко не было

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сказал, что пенальти в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» – «Уфа» (1:0) назначать не надо было.

– В компенсированное время матча «Спартак» – «Уфа» пенальти в ворота москвичей за касание рукой мяча Андреем Ещенко не надо было назначать. Мяч попал ему в руку. В моем представлении это не пенальти.

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