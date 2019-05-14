Александр Егоров: Пенальти за игру рукой Ещенко не было

– В компенсированное время матча «Спартак» – «Уфа» пенальти в ворота москвичей за касание рукой мяча Андреем Ещенко не надо было назначать. Мяч попал ему в руку. В моем представлении это не пенальти.
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