«Арсенал» первым из клубов РПЛ прошел лицензирование РФС и УЕФА

«ПФК «Арсенал» второй год подряд первым среди клубов РПЛ прошел ежегодное лицензирование РФС и УЕФА без замечаний. Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников ПФК «Арсенал» с требуемыми документами. Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый. «Арсенал» на лицензировании представляли заместитель генерального директора клуба Сергей Лучаев и главный бухгалтер Луиза Зеленева», - говорится в сообщении клуба.
За два тура до конца чемпионата России «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.
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