«Арсенал» первым из клубов РПЛ прошел лицензирование РФС и УЕФА Тульская команда успешно прошла процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе (РФС) и УЕФА.

«ПФК «Арсенал» второй год подряд первым среди клубов РПЛ прошел ежегодное лицензирование РФС и УЕФА без замечаний. Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников ПФК «Арсенал» с требуемыми документами. Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый. «Арсенал» на лицензировании представляли заместитель генерального директора клуба Сергей Лучаев и главный бухгалтер Луиза Зеленева», - говорится в сообщении клуба.

За два тура до конца чемпионата России «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.