Александр Мейтин: Матч «Зенит» – ЦСКА прошел в праздничной атмосфере - Советский спорт
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14 мая 2019 13:39ФутболЗибрак Артем

Александр Мейтин: Матч «Зенит» – ЦСКА прошел в праздничной атмосфере

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин – о матче 28-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (3:1).

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга принимала московский клуб в ранге чемпиона России.

– Матч «Зенит» – ЦСКА прошел очень хорошо, была праздничная атмосфера. Никаких несогласованных баннеров не было. На игре был зафиксирован рекорд посещаемости в сезоне (61 494) и рекорд посещаемости стадиона.

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