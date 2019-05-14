Александр Мейтин: Матч «Зенит» – ЦСКА прошел в праздничной атмосфере

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга принимала московский клуб в ранге чемпиона России.
– Матч «Зенит» – ЦСКА прошел очень хорошо, была праздничная атмосфера. Никаких несогласованных баннеров не было. На игре был зафиксирован рекорд посещаемости в сезоне (61 494) и рекорд посещаемости стадиона.
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