Агент Чернова: Евгений отказался от предложения из MLS ради сборной России

Защитник «Ростова» Евгений Чернов попал в расширенный состав сборной России. Агент футболиста Александр Маньяков прокомментировал новость.
«О вызове узнали из интернета, когда опубликовали список с фамилией Жени. Может, в клуб приходила какая-то бумага, но мы об этом не знали. Со Станиславом Черчесовым пока не разговаривали. Это только предварительный список, говорить о чем-то рано. У Жени огромное желание играть за сборную. Ни для кого не секрет, что у него было предложение из MLS, но он отказался, так как из-за этого было бы тяжело говорить о сборной. Тут же Чернов на виду.
«Ростов» неплохо выступает, играет в полуфинале Кубка. К тому же, левоногих центральных защитников в России немного, и Женя в их число входит. Он играет постоянно и на хорошем уровне. Ниже определенной планки не опускается. Думаю, поэтому Станислав Саламович и обратил на него внимание. У Жени огромное желание играть за сборную — это вершина карьеры любого футболиста», - цитирует Маньякова Sport24.ru.
Напомним, сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде. Сбор команды в Новогорске начнется 30 мая.
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