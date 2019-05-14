Источник: Хуанфран покинет «Атлетико» по окончании этого сезона

Защитник «Атлетико» Хуанфран покинет команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, 34-летний защитник сообщил руководству мадридского клуба о том, что не будет продлевать контракт.
Ранее стало известно, что «Атлетико» покинет еще один защитник – об уходе из команды объявил Диего Годин.
В нынешнем сезоне Хуанфран провел 29 матчей за «Атлетико», в которых сделал одну голевую передачу.
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