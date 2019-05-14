Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед» Также рассматривается кандидатура Фердинанда.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер называется главным претендентом на пост технического директора клуба, сообщает Sky Sports.

35-летний шотландец уже провел переговоры с руководством «Юнайтед» о своей роли на посту, который станет новым в структуре клуба.

Ожидается, что технический директор будет связующим звеном между советом директоров и главным тренером, и ему предстоит тесно взаимодействовать с Оле-Гуннаром Сульшером.

При этом в «Манчестер Юнайтед» также рассматриваются варианты с назначением на эту должность другого бывшего игрока – Рио Фердинанда. Еще одним кандидатом считается Пол Митчелл из РБ «Лейпциг».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» завершил нынешний сезон на шестом месте в премьер-лиге и не попал в Лигу чемпионов.