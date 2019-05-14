Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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14 мая 2019 14:50ФутболЛипкин Антон

Флетчер может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Также рассматривается кандидатура Фердинанда.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер называется главным претендентом на пост технического директора клуба, сообщает Sky Sports.

35-летний шотландец уже провел переговоры с руководством «Юнайтед» о своей роли на посту, который станет новым в структуре клуба.

Ожидается, что технический директор будет связующим звеном между советом директоров и главным тренером, и ему предстоит тесно взаимодействовать с Оле-Гуннаром Сульшером.

При этом в «Манчестер Юнайтед» также рассматриваются варианты с назначением на эту должность другого бывшего игрока – Рио Фердинанда. Еще одним кандидатом считается Пол Митчелл из РБ «Лейпциг».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» завершил нынешний сезон на шестом месте в премьер-лиге и не попал в Лигу чемпионов.

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