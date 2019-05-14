Дешам может вернуться в «Ювентус» - Советский спорт
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14 мая 2019 15:04ФутболЛипкин Антон

Дешам может вернуться в «Ювентус»

Француз тренировал команду в серии B после кальчополи.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал новым основным претендентом на то, чтобы сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», сообщает Football Italia.

У 50-летнего француза уже есть опыт работы в клубе. В 2007 году он вернул команду в серию A после кальчополи, однако ушел в отставку из-за разногласий с руководством.

Напомним, в 1994-1999 годах Дешам играл за «Ювентус» и провел за команду 173 матча.

В качестве тренер Дешам привел «Марсель» к победе в лиге 1 (2010), а сборную Франции – на чемпионате мира в России (2018).

Отметим, что информация о возможном приглашении Дешама появилась за день до встречи Аллегри с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, на которой будет обсуждаться будущее главного тренера.

В нынешнем сезоне «Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии, а в Лиге чемпионов дошел до четвертьфинала.

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