Валерий Непомнящий: «Урал» меня просто восхитил, а в финале аутсайдера быть не может «Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России во второй раз за три года.

Российский тренер Валерий Непомнящий подвел итоги полуфинальных матчей Кубка России.

Накануне «Урал» сыграл вничью в Туле с «Арсеналом» (2:2) и вышел в финал, где его соперником станет «Локомотив», победивший в гостях «Ростов» (2:0).

– Результаты кубковых матчей вообще не должны удивлять, но я, конечно, большего ждал от «Арсенала», – приводит «Евро-футбол.ру» слова Непомнящего. – В первом тайме «Урал» меня просто восхитил, поэтому тут все справедливо. Что касается второго матча, «Локомотив» сыграл на своем уровне, хорошо использовал свои возможности. У «Ростова» было очень много проблем в составе.

– Теперь в финале сыграют «Урал» и «Локомотив». Тут все предсказуемо?

– Если помните, был кубковый матч между этими командами, в котором было все не так просто, поэтому аутсайдера в финале не может быть по определению. К тому же, мне интересна ситуация с (Эриком) Бикфалви, который получил удаление. По-моему, его будут оспаривать. Это важнейшая фигура в составе «Урала».

Напомним, в сезоне-2016/2017 «Локомотив» победил «Урал» в финале Кубка России (2:0).

В нынешнем сезоне финал пройдет 22 мая на «Самара Арене».