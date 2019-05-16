Итальянский журналист: Не думаю, что «Зенит» интересуется Де Росси - Советский спорт
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16 мая 2019 15:07ФутболКоноплев Александр

Итальянский журналист: Не думаю, что «Зенит» интересуется Де Росси

По данным зарубежных СМИ, наиболее вероятен переход Де Росси в один из клубов MLS.

Итальянский журналист Микаэль Брага опроверг слухи о возможном переходе Даниэле Де Росси в «Зенит». Ранее футболист объявил об уходе из «Ромы», за которую выступал на протяжении 18 сезонов.

– Не думаю, что «Зенит» на самом деле интересуется Де Росси. Вы ведь сами знаете, что большинство трансферных слухов не оправдывается. Еще даже не началось межсезонье, а мы уже читаем такой бред. В Италии думают, что Де Росси собирается в Россию за миллионами. Все как обычно.

Пишут, что уговорить Де Росси перейти в «Зенит» может Клаудио Маркизио, – в таком случае он поведет себя как спортивный директор питерского клуба. Но как игрок Маркизио сейчас нужен «Зениту» меньше, чем Де Росси, потому что очень мало выходил на поле в последнем сезоне, – сказал Брага в интервью «Евро-Футбол.ру».

Последним матчем Де Росси в составе «Ромы» станет игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая пройдет в Риме 26 мая. Он дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выигрывал Суперкубок страны.

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