«Зенит» – 17-й в рейтинге самых дорогих клубов мира

Супергол Овечкина и новая драма Словакии. Очень крутой день на ЧМ-2019! (видео) Италия никак не может забросить первую шайбу на турнире, а британцы дали бой США.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

«Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом? Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело.

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Финский бриллиант Каапо Какко – снова на льду! Что смотреть сегодня на ЧМ Свободная Франция против скованной Канады, гремучие финны против северных соседей и могучие шведы против робкой Австрии – день на ЧМХ-2019 предстоит насыщенный.

Клубок России. «Локомотив» и «Арсенал» могут подарить «Спартаку» место в еврокубках От исхода сегодняшних ответных полуфиналов Кубка России в Туле и Ростове-на-Дону зависит не только состав предстоящего 22 мая в Самаре финала.

Зачем нам смотреть на этот шлак? Колонка Виталия Славина Корреспондент «Советского спорта» против большого количества команд на хоккейных чемпионатах мира.

Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.