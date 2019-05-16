«Зенит» – 17-й в рейтинге самых дорогих клубов мира

Агентство Brand Finance опубликовало рейтинг футбольных брендов в Европы. Мадридский «Реал» признан самым дорогим (1,6 млрд евро), самым сильным (рейтинг ААА+) и самым популярным брендом Старого света. Также «бланкос» названы самым дорогим клубом — его стоимость оценили в 4,6 мрлд евро.
Второе место по сумме четырех рейтингов занял «Манчестер Юнайтед». Тройку лучших замкнула «Барселона».
Единственный российский клуб в отчете Brand Finance — санкт-петербургский «Зенит». Он занял 46-е места в рейтингах самых дорогих и надежных брендов, и стал 17-м в списке самых дорогих клубов, обогнав «Милан», «Севилью», «Рому» и «Аякс». Отметим, что в прошлом году сине-бело-голубые были 16-ми.
Супергол Овечкина и новая драма Словакии. Очень крутой день на ЧМ-2019! (видео)Италия никак не может забросить первую шайбу на турнире, а британцы дали бой США. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. «Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом?Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Финский бриллиант Каапо Какко – снова на льду! Что смотреть сегодня на ЧМСвободная Франция против скованной Канады, гремучие финны против северных соседей и могучие шведы против робкой Австрии – день на ЧМХ-2019 предстоит насыщенный. Клубок России. «Локомотив» и «Арсенал» могут подарить «Спартаку» место в еврокубкахОт исхода сегодняшних ответных полуфиналов Кубка России в Туле и Ростове-на-Дону зависит не только состав предстоящего 22 мая в Самаре финала. Зачем нам смотреть на этот шлак? Колонка Виталия СлавинаКорреспондент «Советского спорта» против большого количества команд на хоккейных чемпионатах мира. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Резиуан Мирзов: «Арсенал» хочет и Кубок России, и в еврокубки25-летний полузащитник «Арсенала», которого Станислав Черчесов включил в расширенный состав сборной России, рассказал о подготовке к ответному кубковому полуфиналу против «Урала». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 12 лишних в списке Черчесова: Беленов, Нойштедтер, Ахметов и Смолов… Кто еще?Разбираемся, как будет выглядеть окончательная заявка сборной России в июньских матчах против Сан-Марино и Кипра. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта». «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. А если еще выйдут из засады Ови, Джино, Кузя и Каприз… Сборная сметет всех на путиКоманда России из бумажного фаворита превращается в реального. Кубок кубков впервые наш! Это была первая большая победа советского клубного футбола14 мая 1975 года киевское «Динамо» обыграло в финале Кубка обладателей кубков венгерский «Ференцварош» со счетом 3:0. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.