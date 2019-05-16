Адвокат: Мамаев абсолютно спокоен и рассчитывает на законное решение по апелляции Суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал о настроении игрока.

«Они (Кокорин и Мамаев) будут находиться в СИЗО до рассмотрения апелляционной жалобы, – приводит слова Бушманова официальный сайт телеканала «360°». – Павел сейчас абсолютно спокоен и рассчитывает на то, что апелляционная инстанция уже окончательно учтет все доводы стороны защиты и примет более справедливое законное решение».

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за то, что 8 октября прошлого года в компании форвардом «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и их другом Александром Протасовицким избил водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаев пробудет в тюрьме максимум до 13 ноября этого года.