Боккетти вернулся в общую группу «Спартака» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 мая 2019 15:55ФутболЛипкин Антон

Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

Итальянец восстановился после повреждения икроножной мышцы.

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу и в четверг тренировался наравне со всеми, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний итальянец восстановился после повреждения икроножной мышцы, из-за которого пропустил матчи с «Уралом» (1:0) в Екатеринбурге и «Уфой» (1:0) на «Открытие Арене» в Москве.

В пятницу утром «Спартак» проведет одну тренировку под руководством Олега Кононова, после чего команда отправится в Самару на матч 29-го тура премьер-лиги.

Напомним, матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 18 мая на «Самара Арене». Начало – 19:00 (мск).

За два тура до окончания чемпионата красно-белые занимают четвертое место, отставая на четыре очка от «Краснодара» и опережая на два ЦСКА и «Арсенал».

15/05 12:00Футбол
«Сними нашу футболку!». Гризманн попрощался с «Атлетико» и дико разозлил фанатовФранцузский нападающий еще никуда не перешел, но уже попрощался с «Атлетико».
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
15/05 11:15Хоккей
Эта сборная сольет чемпионат мираАвтор «Советского спорта» объясняет, какие нюансы уже сейчас наталкивают его к пессимистичным прогнозам.
16/05 07:00Хоккей
Финский бриллиант Каапо Какко – снова на льду! Что смотреть сегодня на ЧМСвободная Франция против скованной Канады, гремучие финны против северных соседей и могучие шведы против робкой Австрии – день на ЧМХ-2019 предстоит насыщенный.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
16/05 16:53Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в это признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
15/05 11:00Хоккей
А если еще выйдут из засады Ови, Джино, Кузя и Каприз… Сборная сметет всех на путиКоманда России из бумажного фаворита превращается в реального.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
15/05 17:00Футбол
12 лишних в списке Черчесова: Беленов, Нойштедтер, Ахметов и Смолов… Кто еще?Разбираемся, как будет выглядеть окончательная заявка сборной России в июньских матчах против Сан-Марино и Кипра.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
16/05 16:00Хоккей
Зачем нам смотреть на этот шлак на чемпионате мира. Колонка Виталия СлавинаОбозреватель «Советского спорта» – о расколе в мировом хоккее, который только усугубляется.
15/05 13:00Футбол
Резиуан Мирзов: «Арсенал» хочет и Кубок России, и в еврокубки25-летний полузащитник «Арсенала», которого Станислав Черчесов включил в расширенный состав сборной России, рассказал о подготовке к ответному кубковому полуфиналу против «Урала».
16/05 16:19Футбол
Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против РоссииВ пятницу на брифинге в Будапеште УЕФА обсудит новый формат еврокубков, который должен вступить в силу с 2024 года.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
16/05 09:15Хоккей
Тарасенко наконец-то расчехлил свою пушку. Но «Шаркс» все равно победилиПобедный гол «Сан-Хосе» забил после нарушения правил.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
15/05 15:00Футбол
Клубок России. «Локомотив» и «Арсенал» могут подарить «Спартаку» место в еврокубкахОт исхода сегодняшних ответных полуфиналов Кубка России в Туле и Ростове-на-Дону зависит не только состав предстоящего 22 мая в Самаре финала.
15/05 09:00Хоккей
Сказка «Каролины» почти закончилась. «Бостон» повел в серии 3-0«Медведи» в шаге от финала.
Новости
17:05 Футбол Курбан Бердыев: Достаточно две игры хорошо провести, чтобы достойно закончить сезон
16:57 Хоккей «Трактор» продлил контракты с Исаевым и Шаровым
16:56 Футбол «МЮ» выделит Сульшеру 200 миллионов фунтов на трансферы
16:49 Футбол «Динамо» представит на матче с «Арсеналом» новый гимн клуба
16:41 Футбол «Порту» планирует побить трансферный рекорд «Бенфики»
16:40 Валттери Боттас: В Монако полностью отдам себя в третьем сегменте квалификации
16:34 Хоккей Крэйг Мактавиш: Был заинтересован, чтобы тренировать в КХЛ
16:31 Хоккей Юрий Яковлев: Мактавиш разделяет стратегию клуба на привлечение своих воспитанников
16:28 Футбол Источник: У Бердыева предложения от двух клубов РПЛ
16:25 Футбол «Локомотив» будет номинальным хозяином финала Кубка России
16:18 Хоккей Бренден Диллон: Торнтон – настоящий лидер «Сан-Хосе», великий игрок
16:17 Хоккей 40-летний Марков не исключает возвращения в НХЛ
16:12 ММА Алексей Олейник: В боевом самбо разрешены борьба и удары, мне это пришлось по душе
16:09 Футбол Федотов дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Урала»
16:02 ММА Алексей Олейник: Если пошел в профессиональный спорт, обязательно убиваешь здоровье
15:58 Хоккей «Локомотив» вернул Лазушина
15:55 Футбол Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»
15:50 Футбол Адвокат: Мамаев абсолютно спокоен и рассчитывает на законное решение по апелляции
15:44 Футбол Экс-спартаковец Веллитон стал чемпионом ОАЭ
15:43 Футбол Михаил Галактионов: Учитывая, что Обляков в сборной России, решили привлечь Умярова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика