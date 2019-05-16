Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу и в четверг тренировался наравне со всеми, сообщает официальный сайт клуба.
32-летний итальянец восстановился после повреждения икроножной мышцы, из-за которого пропустил матчи с «Уралом» (1:0) в Екатеринбурге и «Уфой» (1:0) на «Открытие Арене» в Москве.
В пятницу утром «Спартак» проведет одну тренировку под руководством Олега Кононова, после чего команда отправится в Самару на матч 29-го тура премьер-лиги.
Напомним, матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 18 мая на «Самара Арене». Начало – 19:00 (мск).
За два тура до окончания чемпионата красно-белые занимают четвертое место, отставая на четыре очка от «Краснодара» и опережая на два ЦСКА и «Арсенал».
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