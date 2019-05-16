Источник: У Бердыева предложения от двух клубов РПЛ

Известный журналист Василий Конов сообщил, что два клуба российской премьер-лиги интересуются главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым. У туркменского специалиста истекает контракт летом 2019 года, а перезаключить соглашение казанцы не смогут из-за финансовых проблем.
«Бердыев в сфере интересов двух клубов РПЛ, один из которых – московский», – написал Конов в своем телеграм-канале.
Бердыев – двукратный чемпион России. Кроме «Рубина» он работал в «Ростове».
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