«Порту» планирует побить трансферный рекорд «Бенфики» Португальские клубы продолжают зарабатывать.

«Порту» в 2019 году намерен выручить от продажи футболистов не менее 145 миллионов евро, утверждает A Bola. Это на 10 миллионов больше трансферного рекорда Португалии – в 2017 году его установила «Бенфика».

На данный момент «драконы» продали в «Реал» защитника Эдера Милитао за 50 миллионов евро. В 40 миллионов оценивается трансфер нападающего Муссы Мареги в «Вест Хэм». Бразильские защитники Алекс Теллес и Фелипе могут стать игроками «Атлетико» за 35 и 20 млн соответственно.

Напомним, что самой дорогой продажей в истории «Порту» считается переход Халка в «Зенит» за 60 миллионов евро.