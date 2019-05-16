«Порту» планирует побить трансферный рекорд «Бенфики» - Советский спорт
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16 мая 2019 16:41ФутболКоноплев Александр

«Порту» планирует побить трансферный рекорд «Бенфики»

Португальские клубы продолжают зарабатывать.

«Порту» в 2019 году намерен выручить от продажи футболистов не менее 145 миллионов евро, утверждает A Bola. Это на 10 миллионов больше трансферного рекорда Португалии – в 2017 году его установила «Бенфика».

На данный момент «драконы» продали в «Реал» защитника Эдера Милитао за 50 миллионов евро. В 40 миллионов оценивается трансфер нападающего Муссы Мареги в «Вест Хэм». Бразильские защитники Алекс Теллес и Фелипе могут стать игроками «Атлетико» за 35 и 20 млн соответственно.

Напомним, что самой дорогой продажей в истории «Порту» считается переход Халка в «Зенит» за 60 миллионов евро.

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