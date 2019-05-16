«МЮ» выделит Сульшеру 200 миллионов фунтов на трансферы - Советский спорт
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16 мая 2019 16:56ФутболКоноплев Александр

«МЮ» выделит Сульшеру 200 миллионов фунтов на трансферы

«Манчестер Юнайтед» упустил место в Лиге чемпионов.

Управляющий «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд выразил доверие главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру и подчеркнул, что у клуба есть деньги на перестройку команды.

– После неспокойного сезона все в «Манчестер Юнайтед» сосредоточены на достижении успеха, соответствующего великому клубу, и которого заслуживают наши болельщики. Подготовка к новому сезону идет полным ходом. Мы поддерживаем главного тренера и футболистов. Хотя последние недели немного разочаровали и сезон закончился не так, как хотели, мы рады, что подписали контракт с Сульшером. У нас есть финансовые ресурсы, чтобы помочь нашему тренеру достигать успеха на поле, – сказал Вудворд в эфире ESPN.

По данным источника, речь идет о 200 миллионах фунтов, которые клуб выделит Сульшеру на летние трансферы.

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