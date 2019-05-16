Руслан Камболов: Думаю, как и мы, болельщики не совсем довольны результатом «Рубина»

Капитан «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал предстоящий матч 29-го тура премьер-лиги с «Анжи».
– Мы не смотрим на «Анжи», – приводит слова 29-летнего защитника официальный сайт клуба, – мы перед своими болельщиками должны сыграть хорошо, победно провести заключительный домашний матч сезона.
– Подводя итоги, как считаете, болельщики довольны игрой команды и набранными очками?
– Думаю, не совсем, как и мы. Мы стремились быть выше в таблице, но это футбол, так получилось. Сейчас нужно хорошо сыграть заключительные матчи.
– Объявлен расширенный состав сборной. Вас там нет и вообще мало игроков «Рубина».
– Конечно, хотелось попасть в этот список. Но это выбор тренера.
Напомним, за два тура до окончания чемпионата «Рубин» занимает десятое место.
Матч с «Анжи» пройдет 20 мая на «Казань Арене». Начало – 19:00 (мск).
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