Руслан Камболов: Думаю, как и мы, болельщики не совсем довольны результатом «Рубина» «Рубин» идет на десятом месте в турнирной таблице премьер-лиги.

Капитан «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал предстоящий матч 29-го тура премьер-лиги с «Анжи».

– Мы не смотрим на «Анжи», – приводит слова 29-летнего защитника официальный сайт клуба, – мы перед своими болельщиками должны сыграть хорошо, победно провести заключительный домашний матч сезона.

– Подводя итоги, как считаете, болельщики довольны игрой команды и набранными очками?

– Думаю, не совсем, как и мы. Мы стремились быть выше в таблице, но это футбол, так получилось. Сейчас нужно хорошо сыграть заключительные матчи.

– Объявлен расширенный состав сборной. Вас там нет и вообще мало игроков «Рубина».

– Конечно, хотелось попасть в этот список. Но это выбор тренера.

Напомним, за два тура до окончания чемпионата «Рубин» занимает десятое место.

Матч с «Анжи» пройдет 20 мая на «Казань Арене». Начало – 19:00 (мск).