Единственный россиянин в чемпионате Украины: Никакого негатива не встретил - Советский спорт
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16 мая 2019 17:46ФутболКоноплев Александр

Единственный россиянин в чемпионате Украины: Никакого негатива не встретил

Ранее Павлов играл в Латвии, Молдавии, Македонии и Норвегии.

Российский форвард одесского «Черноморца» Василий Павлов рассказал о своей жизни на Украине во время политического конфликта между двумя странами.

– Объективно – ситуация напряженная. У меня мама очень тяжело приняла эту новость: как так, какая Украина, переживала, плакала. Я позвонил друзьям в Одессу, они сказали, что это очень спокойный город в плане отношения к русским. Оказалось, так и есть.

За все время, что нахожусь на Украине, никакого негатива не встретил. Был даже такой момент, когда ко мне подошел пацан из команды и на ухо сказал: «Слушай, у меня много в семье завязано с этим конфликтом, но к тебе отлично отношусь – никаких проблем». Так приятно стало: отпустило сразу.

Мне кажется, люди здесь просто устали от всего этого. Даже таможенник мне сказал: «Я никогда не думал, что такое может быть. И мне стыдно, что иногда приходится разворачивать людей, – приводит слова Павлова Sports.ru.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины на счету Павлова один гол в девяти матчах.

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