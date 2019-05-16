Денис Глушаков – о переходе в «Спартак»: Я устал в «Локомотиве»

Полузащитник Денис Глушаков объяснил свой переход из «Локомотива» в «Спартак» летом 2013 года.
– Я устал. Мы ничего не выигрывали. Надо было сменить обстановку, команду, – сказал футболист в эфире канала «Матч Премьер».
В «Спартаке» хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Без Глушакова «Локомотив» выиграл чемпионат и два Кубка России.
В среднем в «Локо» Глушаков забивал каждые 534 минуты, а в «Спартаке» — каждые 609.
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