Денис Глушаков – о переходе в «Спартак»: Я устал в «Локомотиве» - Советский спорт
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16 мая 2019 18:07ФутболКоноплев Александр

Денис Глушаков – о переходе в «Спартак»: Я устал в «Локомотиве»

Без Глушакова «Локомотив» выиграл три трофея.

Полузащитник Денис Глушаков объяснил свой переход из «Локомотива» в «Спартак» летом 2013 года.

– Я устал. Мы ничего не выигрывали. Надо было сменить обстановку, команду, – сказал футболист в эфире канала «Матч Премьер».

В «Спартаке» хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Без Глушакова «Локомотив» выиграл чемпионат и два Кубка России.

В среднем в «Локо» Глушаков забивал каждые 534 минуты, а в «Спартаке» — каждые 609.

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