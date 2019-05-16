Денис Бояринцев: Думаю, летом в «Спартак» придут добротные футболисты 23-28 лет

- В последнее время смотрел не так много матчей «Спартака», но то, что видел, позволяет говорить, о том, что минимум процентов на 50 состав омолодится. Олег Кононов пойдет в сторону омоложения среднего возраста команды.
Думаю, придут добротные футболисты 23-28 лет, у которых высокие амбиции и игровой уровень. Это будет переходным периодом для «Спартака», когда тренер сможет пригласить игроков под свое видение и тактические схемы.
Наверное, новое руководство «Спартака» захочет доказать свою состоятельность, будет вести селекционную работу для укрепления команды, чтобы та добивалась результата и выполняла поставленные задачи. Только время покажет, оправданы изменения в менеджменте клуба или нет, - передает слова Бояринцева «РИА Новости».
Напомним, что после 28 туров чемпионата «Спартак» набрал 46 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Добавим, что оставшихся двух турах красно-белым предстоят матчи с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Обе встречи московская команда проведет на выезде.
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