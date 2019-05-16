Источник: Йович перешел в «Реал» Молодой талант будет играть в Мадриде.

Нападающий «Бенфики» Лука Йович, выступающий за франкфуртский «Айнтрахт» на правах аренды, подписал личный контракт с «Реалом», сообщал Sky Sport Germany.

За пять лет в клубе серб получит 50 миллионов евро. За переход Йовича клуб заплатит 60 миллионов, из которых «Бенфике» достанется 48, а «Айнтрахту» – 12 млн.

В сезоне-2018/19 Йович забил 17 мячей в 31 матче чемпионата Германии. В Лиге Европы 21-летний серб забил 10 мячей и отдал один голевой пас.