Жидков будет руководить «Анжи» в матче с «Рубином» - Советский спорт
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16 мая 2019 20:32ФутболКоноплев Александр

Жидков будет руководить «Анжи» в матче с «Рубином»

Матч «Рубин» – «Анжи» пройдет 20 мая.

В матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» – «Анжи» руководить гостями будет тренер вратарей Александр Жидков, передает «РИА Новости». Об этом сообщил главный тренер команды Магомед Адиев, отбывающий двухматчевую дисквалификацию.

Адиев был отстранен за оскорбления в адрес судейской бригады в матче 27-го тура против «Енисея». Во 28-м туре махачкалинцы руководил тренер Ренат Избулатов.

Матч «Рубин» – «Анжи» пройдет 20 мая.

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