Сборная Голландии вышла в финал юниорского ЧЕ - Советский спорт
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16 мая 2019 20:50ФутболКоноплев Александр

Сборная Голландии вышла в финал юниорского ЧЕ

Голландцы – действующие чемпионы Европы.

Сборная Голландии обыграла Испанию в полуфинале юниорского чемпионата Европы по футболу. Единственный гол в матче на 89-й минуте забил полузащитник «Алкмаара» Мохаммед Таабуни.

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