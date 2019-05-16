Владимир Федотов: На меня из «Рубина» никто не выходил - Советский спорт
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16 мая 2019 21:06ФутболЗетилов Игорь

Владимир Федотов: На меня из «Рубина» никто не выходил

В четверг днем появилась информация, что якобы наставник «Оренбурга» Владимир Федотов может сменить Курбана Бердыева на посту главного тренера «Рубина».

Однако сам Федотов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» опроверг эти чьи-то домыслы.

- Слухи постоянно сопровождают и футболистов, и тренеров. Со мной никто из «Рубина» не связывался, я ни с кем не разговаривал. Это – стопроцентно правдивая информация.

Полное интервью Федотова читайте завтра на сайте «Советского спорта».

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