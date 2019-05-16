Источник: У Глушакова конфликт с Кононовым Глушаков: ни дня без скандала.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов конфликтует с полузащитником Денисом Глушаковым, утверждает Sports.ru.

По информации источника, капитан красно-белых недоволен, что защитник Дмитрий Комбаров стал получать меньше игрового времени после перехода бразильца Айртона. Именно обсуждение тренерских решений сильно разозлило Кононова. При этом специалист не перевел конфликт в публичное поле, как это сделал бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера.

В нынешнем сезоне премьер-лиги Глушаков забил три мяча в 18 играх за москвичей.