Источник: У Глушакова конфликт с Кононовым

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов конфликтует с полузащитником Денисом Глушаковым, утверждает Sports.ru.
По информации источника, капитан красно-белых недоволен, что защитник Дмитрий Комбаров стал получать меньше игрового времени после перехода бразильца Айртона. Именно обсуждение тренерских решений сильно разозлило Кононова. При этом специалист не перевел конфликт в публичное поле, как это сделал бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера.
В нынешнем сезоне премьер-лиги Глушаков забил три мяча в 18 играх за москвичей.
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