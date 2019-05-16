Шкриньяр подписал новый контракт с «Интером»

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, новое соглашение 24-летнего словака рассчитано до 2023 года.
Напомним, что Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года после перехода из «Сампдории». За это время словацкий защитник провел за команду 84 встречи, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
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