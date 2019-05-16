Милан Шкриньяр: Я сам попросил о продлении своего контракта с «Интером» - Советский спорт
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16 мая 2019 21:56Футбол

Милан Шкриньяр: Я сам попросил о продлении своего контракта с «Интером»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал подписание нового соглашения с командой.

- Я очень рад, что продлил свой контракт с «Интером», и горжусь тем, что смогу носить эту футболку дальше. Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за доверие, которое они всегда проявляли ко мне. Я сам лично попросил о продлении своего контракта с клубом.

В футболе иногда дела идут быстро, а бывает чуть медленнее. Мне удалось проявить себя в первых нескольких встречах за «Интер», поэтому и болельщики, и тренер, и клуб сразу проявили ко мне свое доверие. Затем я стал появляться на поле постоянно. Этот сезон еще не закончился, и нам необходимо еще решить поставленные перед командой задачи, - приводит слова Шкриньяра пресс-служба команды.

Напомним, что новый контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.

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