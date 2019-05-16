«Чайка» опровергла обвинения команды в договорном матче - Советский спорт
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16 мая 2019 22:44Футбол

«Чайка» опровергла обвинения команды в договорном матче

«Чайка» опровергла предположения генерального директора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27-го тура первенства ПФЛ с «Черноморцем» (3:1).

«В связи с большим количеством публикаций в Интернете и СМИ, носящих негативный характер и порочащих имя нашего футбольного клуба, РООСО «ФК «Чайка» считает необходимым заявить:

По итогам многочисленных публикаций и высказываний в СМИ и сети Интернет, основанных на предположении генерального директора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко о договорном характере матча 27 тура первенства ПФЛ между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец» (Новороссийск), мы провели тщательный анализ ситуации. В результате считаем необходимым заявить, что все предположения, намеки и прямые обвинения, которые содержались в публикациях и перепечатывались множеством различных изданий, безосновательны, бездоказательны и являются ничем иным, как желанием опорочить имя ФК «Чайка» и в его лице – весь коллектив.

Мы не знаем кто, по какой причине, и ради какой цели затеял эту игру. Но мы с полной ответственностью заявляем, что футбольный клуб «Чайка» никогда не участвовал в спортивных соревнованиях, носящих сомнительный, неспортивный характер, и не позволит себе этого сделать в будущем.

ФК «Чайка» считает абсолютно верным решение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования данной ситуации. Мы готовы всесторонне оказывать всеобъемлющую поддержку в данном расследовании и сотрудничать со следствием, в случае его проведения.

В этой связи до момента вынесения решения судебными инстанциями мы настаиваем, чтобы имя ФК «Чайка» и его сотрудников не упоминалось в негативной форме в контексте данной ситуации, учитывая соблюдения презумпции невиновности».

Напомним, что ранее сообщалось, что РФС обратился в МВД по поводу возможного неспортивного характера данного матча.

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