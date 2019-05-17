Александр Шикунов: У «Крыльев Советов» на «Спартак» всегда соответствующий настрой Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 29-го тура чемпионата России против «Спартака».

- На «Спартак» всегда настрой соответствующий. Для нас это последний домашний матч в сезоне, нельзя ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Мы продолжаем борьбу за то, чтобы выбраться из стыков. Безусловно, радует, что опережаем «Динамо» по дополнительным показателям, - цитируют Шикунова «Известия».

Напомним, что встреча состоится в субботу, 18 мая, на «Самара Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

За два тура до конца чемпионата «Спартак», набрал 46 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея в активе 28 очков, занимает 13-е место.