Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче - Советский спорт
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17 мая 2019 07:29ФутболЛипкин Антон

Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче

Полузащитник травмировался в товарищеском матче с «Нью-Инглэнд Революшн».

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:0), который состоялся на Gillette Stadium в Фоксборо.

23-летний англичанин вышел на поле во втором тайме, но сыграл только 24 минуты, после чего был заменен.

Как сообщает официальный сайт «синих», в пятницу игроку будет проведена операция.

Напомним, «Челси» проведет в нынешнем сезоне еще один матч – 29 мая с «Арсеналом» в финале Лиги Европы на стадионе «Олимпийский» в Баку. По информации The Guardian, Лофтус-Чик не сможет помочь команде в этой игре.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 40 матчах во всех турнирах за «Челси», забил десять голов и сделал пять результативных передач.

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