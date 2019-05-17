Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:0), который состоялся на Gillette Stadium в Фоксборо.
23-летний англичанин вышел на поле во втором тайме, но сыграл только 24 минуты, после чего был заменен.
Как сообщает официальный сайт «синих», в пятницу игроку будет проведена операция.
Напомним, «Челси» проведет в нынешнем сезоне еще один матч – 29 мая с «Арсеналом» в финале Лиги Европы на стадионе «Олимпийский» в Баку. По информации The Guardian, Лофтус-Чик не сможет помочь команде в этой игре.
В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 40 матчах во всех турнирах за «Челси», забил десять голов и сделал пять результативных передач.
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