«Урал» интересуется бывшим полузащитником «Ахмата» Грозавом

Полузащитник Георге Грозав, известный в России по выступлениям за «Ахмат», может начать новый сезон в «Урале», сообщает ProSport.
Руководство клуба из Екатеринбурга уже поинтересовалось финансовыми запросами Грозава.
28-летний румын провел в России три с половиной года (2013-2015, 2015-2017). В составе «Ахмата» он провел 54 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
После отъезда из России Грозав играл в Турции за «Карабюкспор», «Бурсаспор». Нынешний сезон начал в «Динамо» (Бухарест), а в январе перешел в «Кишварду», которая борется за выживание в чемпионате Венгрии.
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