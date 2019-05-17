«Урал» интересуется бывшим полузащитником «Ахмата» Грозавом Румын может вернуться в премьер-лигу.

Полузащитник Георге Грозав, известный в России по выступлениям за «Ахмат», может начать новый сезон в «Урале», сообщает ProSport.

Руководство клуба из Екатеринбурга уже поинтересовалось финансовыми запросами Грозава.

28-летний румын провел в России три с половиной года (2013-2015, 2015-2017). В составе «Ахмата» он провел 54 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

После отъезда из России Грозав играл в Турции за «Карабюкспор», «Бурсаспор». Нынешний сезон начал в «Динамо» (Бухарест), а в январе перешел в «Кишварду», которая борется за выживание в чемпионате Венгрии.