Игнашевич объявил об уходе из ЦСКА После завершения карьеры защитник стал тренером дубля армейцев.

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, входивший в тренерский штаб молодежного состава команды, заявил, что покидает клуб.

«В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе, – сказал Игнашевич в интервью «Чемпионат.com». – Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне.

Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы».

Напомним, Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 годы, а после окончания домашнего чемпионата мира завершил карьеру, после чего вошел в тренерский штаб молодежного состава армейцев.

Отметим, что дубль ЦСКА стал победителем молодежного первенства.