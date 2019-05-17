Игнашевич объявил об уходе из ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, входивший в тренерский штаб молодежного состава команды, заявил, что покидает клуб.
«В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе, – сказал Игнашевич в интервью «Чемпионат.com». – Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне.
Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы».
Напомним, Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 годы, а после окончания домашнего чемпионата мира завершил карьеру, после чего вошел в тренерский штаб молодежного состава армейцев.
Отметим, что дубль ЦСКА стал победителем молодежного первенства.
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