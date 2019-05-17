Шаронов может возглавить «Рубин» - Советский спорт
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17 мая 2019 10:47ФутболЛипкин Антон

Шаронов может возглавить «Рубин»

Бывший защитник «Рубина» работает с молодежным составом команды.

Новым главным тренером «Рубина» может стать Роман Шаронов, сообщает «БИЗНЕС Online».

42-летний бывший защитник команды, завершивший карьеру в 2014 году, сейчас возглавляет молодежный состав «Рубина».

Ранее стало известно, что после сезона главный тренер команды Курбан Бердыев может уйти в отставку из-за высокой зарплаты и взаимоотношений с генеральным директором Рустемом Саймановым. Накануне Бердыев заявил, что объявит о своем решении после матча заключительного тура с «Краснодаром».

Другими кандидатами на пост главного тренера «Рубина» называются Роберт Евдокимов и Владимир Федотов.

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