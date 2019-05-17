Виктор Гончаренко: Не упусти мы победу над «Уфой», не проиграли бы и «Оренбургу» - Советский спорт
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17 мая 2019 12:12ФутболЛипкин Антон

Виктор Гончаренко: Не упусти мы победу над «Уфой», не проиграли бы и «Оренбургу»

ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о неудачных результатах команды в весенней части сезона.

«Раньше у нас была совсем другая команда, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. – Она через многое прошла, выиграла немало титулов. Этой зимой, как и в прежние годы, мы очень хорошо поработали на сборе в Испании, и я абсолютно уверен, что нынешние перепады вовсе не стали следствием подготовки.

Скорее, здесь дело в том, что команда только учится правильно реагировать на ту или иную ситуацию. Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой». Вели 2:0, полностью контролировали игру, и вдруг – 2:2. Не упусти мы победу в том матче, возможно, не было бы и поражения от «Оренбурга».

Напомним, за два тура до окончания чемпионата ЦСКА занимает пятое место, отставая от идущего четвертым «Спартака» на одно очко.

В 29-м туре 18 мая ЦСКА сыграет дома с «Ахматом». Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 16:30 (мск).

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