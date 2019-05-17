Александр Ирхин: Без работы Бердыев надолго не останется - Советский спорт
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17 мая 2019 12:35ФутболЛипкин Антон

Александр Ирхин: Без работы Бердыев надолго не останется

Главный тренер «Рубина» может покинуть клуб.

Бывший тренер «Рубина» Александр Ирхин высказался о возможном уходе из клуба главного тренера Курбана Бердыева.

– Видимо ситуация там такая, что он не видит перспектив, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Ирхина. – Наверное, Бердыеву не интересно бороться за выживание. А других задач на сегодня быть не может. Обо всем остальном я не могу судить, потому что нужно знать ситуацию изнутри. Наверняка, Бердыев встречался с руководством республики. И если он принял такое решение, значит действительно обстановка оставляет желать лучшего. Эта команда – его детище. И я уверен, что ему больно потерять такой клуб.

– Каким вы видите будущее Бердыева?
– Если он не принял решение завершить тренерскую деятельность, то я думаю, без работы он надолго не останется. А говорить сейчас о каком-то клубе некорректно и несвоевременно.

Напомним, ранее стало известно о том, что Бердыев может покинуть «Рубин» из-за высокой зарплаты (три миллиона евро) и взаимоотношений с генеральным директором Рустемом Саймановым, у которого другой взгляд на развитие клуба.

Бердыев обещал объявить о своем решении после заключительного матча сезона с «Краснодаром».

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