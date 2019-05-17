Касильяс закончит карьеру после сезона В мае у испанца случился инфаркт на тренировке.

Голкипер «Порту» Икер Касильяс завершит карьеру по окончании сезона из-за перенесенного сердечного приступа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ABC.

Официально об этом будет объявлено после того, как «Порту» проведет два заключительных матча сезона – с «Бенфикой» в чемпионате Португалии (18 мая) и «Спортингом» в финале Кубка страны (25 мая). При этом 37-летний испанец останется в системе «Порту».

Напомним, 1 мая на тренировке команды у Касильяса случился инфаркт миокарда. Его доставили в больницу и провели небольшую операцию. В данный момент жизни голкипера ничто не угрожает.

Добавим, что у Касильяса остался еще год контракта с «Порту».