Касильяс закончит карьеру после сезона - Советский спорт
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17 мая 2019 12:53ФутболЛипкин Антон

Касильяс закончит карьеру после сезона

В мае у испанца случился инфаркт на тренировке.

Голкипер «Порту» Икер Касильяс завершит карьеру по окончании сезона из-за перенесенного сердечного приступа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ABC.

Официально об этом будет объявлено после того, как «Порту» проведет два заключительных матча сезона – с «Бенфикой» в чемпионате Португалии (18 мая) и «Спортингом» в финале Кубка страны (25 мая). При этом 37-летний испанец останется в системе «Порту».

Напомним, 1 мая на тренировке команды у Касильяса случился инфаркт миокарда. Его доставили в больницу и провели небольшую операцию. В данный момент жизни голкипера ничто не угрожает.

Добавим, что у Касильяса остался еще год контракта с «Порту».

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