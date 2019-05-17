Самедов, Джано и Тимофеев не сыграют со «Спартаком» - Советский спорт
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17 мая 2019 13:09ФутболЛипкин Антон

Самедов, Джано и Тимофеев не сыграют со «Спартаком»

«Крылья Советов» примут «Спартак» в 29-м туре премьер-лиги.

Шесть игроков «Крыльев Советов» не смогут принять участие в матче 29-го тура премьер-лиги со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.

Из-за повреждений не смогут выйти на поле защитник Никита Чичерин, полузащитники Александр Самедов и Максим Канунников, а также форвард Сергей Корниленко.

Кроме того, полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, выступающие за «Крылья Советов» на правах аренды, не сыграют по соглашению со «Спартаком», которому они принадлежат.

Напомним, матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 18 мая на «Самара Арене». Начало – 19:00 (мск).

За два тура до окончания чемпионата «Крылья Советов» занимают 13-е место (зона стыковых матчей), отставая на «Динамо» на четыре очка.

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