Самедов, Джано и Тимофеев не сыграют со «Спартаком» «Крылья Советов» примут «Спартак» в 29-м туре премьер-лиги.

Шесть игроков «Крыльев Советов» не смогут принять участие в матче 29-го тура премьер-лиги со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.

Из-за повреждений не смогут выйти на поле защитник Никита Чичерин, полузащитники Александр Самедов и Максим Канунников, а также форвард Сергей Корниленко.

Кроме того, полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, выступающие за «Крылья Советов» на правах аренды, не сыграют по соглашению со «Спартаком», которому они принадлежат.

Напомним, матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет 18 мая на «Самара Арене». Начало – 19:00 (мск).

За два тура до окончания чемпионата «Крылья Советов» занимают 13-е место (зона стыковых матчей), отставая на «Динамо» на четыре очка.