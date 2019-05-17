Игрок команды Слуцкого попал в символическую сборную чемпионата Голландии - Советский спорт
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17 мая 2019 13:31ФутболЛипкин Антон

Игрок команды Слуцкого попал в символическую сборную чемпионата Голландии

В Голландии составили команду года, в которую вошли семь игроков из «Аякса», три – из ПСВ и Эдегор из «Витесса».

В Голландии сформировали символическую сборную минувшего сезона, сообщает официальный твиттер эредивизи.

В команду года вошли семь игроков из «Аякса», ставшего чемпионом и обладателем Кубка страны, три – из ПСВ, занявшего второе место, а также полузащитник Мартин Эдегор, выступающий под руководством Леонида Слуцкого в «Витессе».

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь: Андре Онана («Аякс»);
защитники: Хосе Анхель Тасенде (ПСВ), Дэйли Блинд («Аякс»), Маттейс Де Лигт («Аякс»), Дензел Думфрис (ПСВ);
полузащитники: Френки де Йонг («Аякс»), Лассе Шене («Аякс»), Мартин Эдегор («Витесс»);
форварды: Душан Тадич («Аякс»), Люк де Йонг (ПСВ), Хаким Зиеш («Аякс»).

Напомним, «Витесс» занял пятое место и сыграет в плей-офф за выход в Лигу Европы.

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