«Тамбов» получил лицензию РФС «Тамбов» утвердил бюджет и получил лицензию.

Новичок российской премьер-лиги «Тамбов» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон. Изначально клуб должен был пройти процедуру раньше, но ее пришлось перенести из-за не утвержденного бюджета.

«Клуб выполнил все необходимые критерии, предъявляемые в процессе прохождения лицензирования», – написано на официальном сайте клуба.

Напомним, «Тамбов» досрочно гарантировал себе повышение в классе за два тура до окончания первенства ФНЛ.