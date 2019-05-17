«Тамбов» получил лицензию РФС

Новичок российской премьер-лиги «Тамбов» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на следующий сезон. Изначально клуб должен был пройти процедуру раньше, но ее пришлось перенести из-за не утвержденного бюджета.
«Клуб выполнил все необходимые критерии, предъявляемые в процессе прохождения лицензирования», – написано на официальном сайте клуба.
Напомним, «Тамбов» досрочно гарантировал себе повышение в классе за два тура до окончания первенства ФНЛ.
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