Источник: Головин может сменить Озила в «Арсенале» или Эриксена в «Тоттенхэме» - Советский спорт
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17 мая 2019 14:31ФутболКоноплев Александр

Источник: Головин может сменить Озила в «Арсенале» или Эриксена в «Тоттенхэме»

Головина ждут в Лондоне.

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэма», утверждает «Чемпионат».

Россиянин может сменить немца Месута Озила в составе «канониров» или датчанина Кристиана Эриксена в составе «шпор». По другой версии, Головин – главная трансферная цель «Хоффенхайма», однако большие траты немецкий клуб позволит только в случае выхода в еврокубки. Монегаски желают выручить от продажи футболиста не менее 30 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Головина три мяча и три голевых передачи в 33 матчах за «Монако» во всех турнирах.

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