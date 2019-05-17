Источник: Головин может сменить Озила в «Арсенале» или Эриксена в «Тоттенхэме» Головина ждут в Лондоне.

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэма», утверждает «Чемпионат».

Россиянин может сменить немца Месута Озила в составе «канониров» или датчанина Кристиана Эриксена в составе «шпор». По другой версии, Головин – главная трансферная цель «Хоффенхайма», однако большие траты немецкий клуб позволит только в случае выхода в еврокубки. Монегаски желают выручить от продажи футболиста не менее 30 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Головина три мяча и три голевых передачи в 33 матчах за «Монако» во всех турнирах.